Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках

Американский миллиардер Илон Маск 27 октября задался вопросом о преследуемых Киевом священниках. Таким образом он прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.
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