Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по информации о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале и в социальных медиа сообщалось, что в поселке городского типа Новоивановском Одинцовского городского округа мужчина несколько раз выстрелил в сторону детской площадки.
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