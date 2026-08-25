Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по информации о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Московской области

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по информации о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале и в социальных медиа сообщалось, что в поселке городского типа Новоивановском Одинцовского городского округа мужчина несколько раз выстрелил в сторону детской площадки.

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