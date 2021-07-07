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В Минобороны России сообщили об успешном испытании системы ПВО С-500

В Минобороны России сообщили об успешном испытании системы ПВО С-500

Система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет, рассказал начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков, пишет газета «Красная звезда».

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