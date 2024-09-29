У аллергиков появилась надежда: в России протестируют новую вакцину от аллергии на березовую пыльцу

В России проведут клинические испытания новой вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов.
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