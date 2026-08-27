AMP Futures - New condition alerts for Rectangle drawing tool E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 AMP_Futures In this idea we will demonstrate how to create the new conditions alerts for the Rectangle drawing tool on Tradingview.
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