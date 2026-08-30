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У «Атланты» Миранчука в матче с «Шарлотт» прервалась победная серия в MLS

У «Атланты» Миранчука в матче с «Шарлотт» прервалась победная серия в MLS

В ночь на 30 августа (мск) состоялся матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Шарлотт».

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