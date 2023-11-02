Тюменцев возмутило изменение движения на улице Монтажников

Жители Тюмени пожаловались на изменение схемы движения на улице Монтажников. Как сообщила URA.RU читательница, из-за ликвидации пешеходного перехода тюменцы вынуждены обходить дорогу или перебегать через оживленную трассу.
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