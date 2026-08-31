ЖКХ в России снова вырастет. Кому и на сколько прибавят счета с 1 октября 2026 года

ФАС официально подтвердила: с 1 октября в России второй раз за год вырастут цены на коммунальные услугиС октября 2026 жителей России ждёт очередное ощутимое повышение тарифов на коммунальные услуги — второй раз за год цены поднимутся в среднем на 8–22%.