Чага - ценный дар природы для здоровья.

Чага - это гриб, растущий на березе, который издавна применялся в народной медицине. В XVI веке народы Сибири лечили чагой сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени, почек, прикладывали для лечения фурункулов и болей в суставах.
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