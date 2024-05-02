Врач Михалева: изобилие продуктов после поста может привести к проблемам с ЖКТ

Соблюдение поста с точки зрения физиологии меняет работу пищеварительной системы, выработку ферментов, необходимых для переваривания постной пищи и даже происходят временные изменения со стороны кишечной микробиоты, так как она подстраивается под ту пищу, которая попадает в желудочно-кишечный тракт.
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