Врач Михалева: изобилие продуктов после поста может привести к проблемам с ЖКТ

Соблюдение поста с точки зрения физиологии меняет работу пищеварительной системы, выработку ферментов, необходимых для переваривания постной пищи и даже происходят временные изменения со стороны кишечной микробиоты, так как она подстраивается под ту пищу, которая попадает в желудочно-кишечный тракт.