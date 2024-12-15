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🇷🇺⚔️🇺🇦 Российская артиллерия продолжает интенсивный огонь по позициям ВСУ, нанося удары по укреплениям противника #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #Обстрел #Прилеты.

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