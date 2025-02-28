Словакия сократит выплаты за жилье беженцам с Украины: только 60 дней поддержки

Словакия сокращает с 1 марта срок выплат за жилье для беженцев с Украины с 120 до 60 дней. Решение принято парламентом и одобрено президентом Петером Пеллегрини, чтобы стимулировать беженцев самостоятельно покрывать основные нужды.