Словакия сократит выплаты за жилье беженцам с Украины: только 60 дней поддержки

Словакия сокращает с 1 марта срок выплат за жилье для беженцев с Украины с 120 до 60 дней. Решение принято парламентом и одобрено президентом Петером Пеллегрини, чтобы стимулировать беженцев самостоятельно покрывать основные нужды.
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