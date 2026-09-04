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Царьград

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Минюст России расширил список иноагентов: добавлены 5 новых имен

Минюст России расширил список иноагентов: добавлены 5 новых имен

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, добавив интернет-издание «Новая газета», журнал «Историческая экспертиза», а также Татьяну Татаринову, Феликса Сандалова и Сергея Лейбграда.

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