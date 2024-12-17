Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Лидия Курзаева
    Какая отвратительная рожа. Надеюсь, что этому инагенту не позволят вернуться обратно в Россию.Дима открыл нам г...
  • Андрей
    Фантастические прогнозы... Очень бы хотелось провести подобные опросы в Белоруссии и так-же с учётом кто боится, а кт...Кого-то отгородим...
  • Alex Nемо
    Родителей и всех членов семейства депортировать немедленно с дактилоскопией и без права въезда на территорию РФ пожиз...Только депортация...

Шляхтич мусью не товарищ

Шляхтич мусью не товарищ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Минутка политической шизофрении. Третьего дня некто, прикидывающийся президентом Франции, несмотря на лютый правительственный кризис и очередную волну фермерских бунтов .

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