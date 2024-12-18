Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Убийство генерала Кириллова - "чёрная метка" для Белоусова. И "плевок" в Трампа

Убийство генерала Кириллова - "чёрная метка" для Белоусова. И "плевок" в Трампа

Татар-информ Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания Гражданин Узбекистана, который подозревается в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, дал признательные показания.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... помойкин, тебе не понять- тотальная утилизация ВСЕХ ВРАГОВ...
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10 час.
Олег Самойлов
пиздатковскей! Вот насчет тотальной утилизации - не ссы, мразь, у меня рука не дрогнет тебя в расход пустить, как в 1983 году, ровненько 41 год назад, я пустил двух мерзавцев из своей ДШМГ! И. если б мне сподобилось тебя отловить, то смею заверить, что мне терять нечего, я свое уже прожил и НИЧЕГО НЕ потеряю, если даже меня и попробуют засудить!
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9 час.
ВВ
Владимир Витковский
... помойкин, кусок дерьма в твоей тупой башке, заменивший зачатки мозга при опоросе и ударе об обгаженный пол свинарника, видно принял порцию дрожжей и закипел.Засунь тупую башку в корыто с парашей и остудись,пока не пустил тебя на корм шакалам, давно уже пора, захрюкалось,чмо опущенное.
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1 час.

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