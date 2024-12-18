Убийство генерала Кириллова - "чёрная метка" для Белоусова. И "плевок" в Трампа

Олег Самойлов

пиздатковскей! Вот насчет тотальной утилизации - не ссы, мразь, у меня рука не дрогнет тебя в расход пустить, как в 1983 году, ровненько 41 год назад, я пустил двух мерзавцев из своей ДШМГ! И. если б мне сподобилось тебя отловить, то смею заверить, что мне терять нечего, я свое уже прожил и НИЧЕГО НЕ потеряю, если даже меня и попробуют засудить!