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Стала известна цена элитного авто, обнаруженного по делу генерала Булгакова

Стала известна цена элитного авто, обнаруженного по делу генерала Булгакова

Стоимость автомобиля элитной британской модели Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска, подобного тому, что нашли у фигуранта дела генерала Дмитрия Булгакова, на российском рынке варьируется от 5,5 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей.

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