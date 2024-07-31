Стала известна цена элитного авто, обнаруженного по делу генерала Булгакова

Стоимость автомобиля элитной британской модели Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска, подобного тому, что нашли у фигуранта дела генерала Дмитрия Булгакова, на российском рынке варьируется от 5,5 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей.