Небольшой седан Honda по цене «Лады» готов к смене поколений

Небольшой седан Honda с названием Amaze, которое переводится как «изумительный/невероятный», появился в гамме японской марки уже давно, став чем-то вроде нашей Lada Granta для покупателей с развивающихся рынков.
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