Самарский филиал Третьяковки откроют в 2024 году

Об этом сообщила директор департамента музеев Министерства культуры России Елена Харламова.В частности, она сообщила о том, что в предстоящем году открываются три филиала Государственной Третьяковской галереи.
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