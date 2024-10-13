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Веа о президентстве в Либерии: «Стремление к миру – причина, по которой я занялся политикой. Это крайне необходимо, если мы хотим что-то изменить в Африке»

Бывший нападающий «Милана» в 2017 году был избран президентом Либерии. Веа сложил полномочия в январе 2024 года, проиграв следующие выборы.

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