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Как Дмитрий Гачев соединил русскую и болгарскую культуру и историю

Как Дмитрий Гачев соединил русскую и болгарскую культуру и историю

Георгий Гачев, видевший последний раз отца в страшную ночь с 23 на 24 февраля 1938 года, когда за Дмитрием Ивановичем, накануне принятым в Союз писателей, пришли сотрудники НКВД, - всю свою жизнь внутренне собеседовал с отцом и собирал его образ.

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