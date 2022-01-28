Как Дмитрий Гачев соединил русскую и болгарскую культуру и историю

Георгий Гачев, видевший последний раз отца в страшную ночь с 23 на 24 февраля 1938 года, когда за Дмитрием Ивановичем, накануне принятым в Союз писателей, пришли сотрудники НКВД, - всю свою жизнь внутренне собеседовал с отцом и собирал его образ.