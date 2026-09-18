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Новости Тамбова

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Бабье лето продолжается: в выходные в Тамбове ожидается до +26 градусов

Бабье лето продолжается: в выходные в Тамбове ожидается до +26 градусов

В Тамбовской области установилась теплая и солнечная погода - в регион пришло бабье лето. В четверг воздух прогрелся до +20…+23 градусов, но ночи уже стали прохладными: температура опускалась местами до +4.

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