НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бренды России

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Дань памяти!Александр Чудинов...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А ведь она была недавно отреставрирована... Мда кругом воруют...Из-за неисправнос...
  • Татьяна Бутова
    Светлая память нашей замечательной женщине!!!!! Это уникальная женщина, известная миру, пример нам как жить так долго...Умерла «Регулиров...

Лев или леопард : Древняя история герба города Владимира

Лев или леопард : Древняя история герба города Владимира

«Герб Владимира - памятник истории и культуры, имеющий древние исторические корни. Ещё в XII веке изображение леопардного зверя было родовым знаком владимирских князей, атрибутом сильной власти, способной превозмочь феодальное дробление Руси» - говорится в Решении Малого совета Владимирского горсовета от 17 марта 1992 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх