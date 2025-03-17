Лев или леопард : Древняя история герба города Владимира

«Герб Владимира - памятник истории и культуры, имеющий древние исторические корни. Ещё в XII веке изображение леопардного зверя было родовым знаком владимирских князей, атрибутом сильной власти, способной превозмочь феодальное дробление Руси» - говорится в Решении Малого совета Владимирского горсовета от 17 марта 1992 года.