Hitman: World of Assassination и другие игры IO Interactive сняли с продажи в российском Steam и Epic Ga...

Hitman: World of Assassination и другие игры IO Interactive сняли с продажи в российском Steam и Epic Games StoreБольшинство крупных игровых издателей приостановили продажу своих продуктов в России ещё весной 2022 года, но отдельные разработчики дотянули с решением до января 2025-го.
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