В Архангельске начался демонтаж самостроев, а также опубликован новый список объектов под снос

Администрация Архангельска опубликовала список адресов, где снесут самовольно построенные объекты.Стало известно, что в Архангельске в округе Варавино-Фактория подрядчик приступил к демонтажу незаконных самостроев, а также опубликован новый список объектов под снос.
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