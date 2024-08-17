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Царьград

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В Архангельске начался демонтаж самостроев, а также опубликован новый список объектов под снос

В Архангельске начался демонтаж самостроев, а также опубликован новый список объектов под снос

Администрация Архангельска опубликовала список адресов, где снесут самовольно построенные объекты.Стало известно, что в Архангельске в округе Варавино-Фактория подрядчик приступил к демонтажу незаконных самостроев, а также опубликован новый список объектов под снос.

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