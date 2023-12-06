Контракт на антракт: как буфеты в столичных театрах уходят от налогов

Как минимум в восьми столичных театрах в буфетах принимают оплату только наличными или переводом. При этом по закону «О защите потребителя» предприятия обязаны обеспечивать покупателя возможностью оплаты и картой тоже.
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