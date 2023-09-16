СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ВСТРЕЧИ ЫНА И ПУТИНА: КОРЕЙСКАЯ СУПЕРРАКЕТА НЕ ДАСТ ПОКОЯ США
Запад рвёт и мечет: глава КНДР Ким Чен Ын прибыл-таки в Россию и ведёт переговоры с Владимиром Путиным.
Комментарии
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Товарищи, да не обращайте внимание, просто человек оговорился и всего то. Конечно у нас и в КНДР 152 калибр. 155 - сша и страны нато.
У меня сын там..офицер-.артиллерист. Лапшу...это к Баранцу.😡
Если бы это был только один ляп...от бывшего "верного ленинца".
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