Шойгу заявил, что переговорные форматы по Украине бесполезны без России

РИА Новости/РИА Новости Любые переговорные форматы по Украине бесполезны без участия России, заявил 6 июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Казахстане.
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