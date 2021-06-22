Кто пишет тексты президенту?

Сегодня выходит статья Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. То, что выходит сначала на немецком – это детали, а вот то, что будет, как всегда, интересной и её тут же разберут на цитаты, это уже привычный вывих.
Сегодня выходит статья Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. То, что выходит сначала на немецком – это детали, а вот то, что будет, как всегда, интересной и её тут же разберут на цитаты, это уже привычный вывих.
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