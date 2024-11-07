В России ждут футболиста из Лиги чемпионов, Роналду нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?«Спартак» и «Локомотив» обменяются игроками?Никита Попов, РФСБывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев допустил обмен Антона Зиньковского в «Локомотив» на Сергея Пиняева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии