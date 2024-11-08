Таможенники задержали китайца с палочками для мороженого

В Кольцово задержали китайца, который пытался ввезти в Россию 12 кг палочек для мороженого. Мужчина прилетел из Пекина в командировку – инспекторам он рассказал, что работает менеджером по продажам и ехал в Краснотурьинск, чтобы «показать товар лицом» местной компании.