Direction Of Global Crises To Depend On Trump's Next Steps, Russia's Lavrov Says Authored by Adam Morrow via The Epoch Times, The outcome of several international crises will depend on decisions made by the Trump administration, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said.
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