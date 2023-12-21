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Израильская армия продолжила военную операцию в секторе Газа, что исключает скорое достижение мира

Израильская армия продолжила военную операцию в секторе Газа, что исключает скорое достижение мира

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. До этого движение ХАМАС отказалось выпускать часть израильских пленных, даже несмотря на то, что израильские власти предложи.

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