Израильская армия продолжила военную операцию в секторе Газа, что исключает скорое достижение мира

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. До этого движение ХАМАС отказалось выпускать часть израильских пленных, даже несмотря на то, что израильские власти предложи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии