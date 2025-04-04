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Царьград

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Доклад Белоусова пришлось срочно прервать: Беспрецедентный удар по штабам и командным пунктам. На месте прилётов ад. Армии обезглавлены

Доклад Белоусова пришлось срочно прервать: Беспрецедентный удар по штабам и командным пунктам. На месте прилётов ад. Армии обезглавлены

ВС России практически ежедневно наносят массированные удары по военной инфраструктуре Украины, отправляя сотни БПЛА и ракет по врагу.

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