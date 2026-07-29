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Конкурс «Гастроинкубатор» для гастроэнтузиастов и опытных рестораторов стартует на ВДНХ

Конкурс «Гастроинкубатор» для гастроэнтузиастов и опытных рестораторов стартует на ВДНХ

С 28 июля на ВДНХ будут принимать заявки на конкурс «Гастроинкубатор». Проект осуществляется в рамках мегапроекта «Гастрономия ВДНХ» и направлен на поддержку начинающих предпринимателей и развитие бизнеса в сфере общественного питания.

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