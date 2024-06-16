В ходе разгоревшейся в парламенте Армении дискуссии, премьер Пашинян сделал очередное резонансное заявление, подчеркнув, что Ереван в обязательном порядке выйдет из состава ОДКБ, так как "пути назад нет".
"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления
Комментарии
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Валентин Щербаков
Может хватит угрожать этому скотскому, лживому, продавшемуся пиндосрани и гейропе, наглому армяшке Пашиняну, он этого не заслуживает. Предлагаю молча, без громкого пафоса, перекрыть этому сумасшедшему подонку и русофобу, все виды контактов, выгнать из всех союзов и поставить на нём крест, вплоть до разрыва дипотношений.....
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11 час.
m
magdoc21
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11 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пашинян позор всех армян! Под д. Сэма хочет лечь!? Нужно быть дебилом, чтобы такое делать!
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4 час.
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