"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

Валентин Щербаков

Может хватит угрожать этому скотскому, лживому, продавшемуся пиндосрани и гейропе, наглому армяшке Пашиняну, он этого не заслуживает. Предлагаю молча, без громкого пафоса, перекрыть этому сумасшедшему подонку и русофобу, все виды контактов, выгнать из всех союзов и поставить на нём крест, вплоть до разрыва дипотношений.....