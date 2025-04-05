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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Набабкин: «ЦСКА может бороться за чемпионство в этом сезоне»

ЦСКА нормально сейчас идет. Посмотрим, как проведут вторую часть чемпионата. Мне без разницы, в три или четыре защитника играет команда, главное, чтобы это дало результат.

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