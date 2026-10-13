В Новосибирской области за год исчезли 12% коров и свиней

В Новосибирской области за год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 11,9% — до 301,8 тысячи голов, свиней — на 12,6%, до 303,3 тысячи, а овец и коз — на 14,4%, до 114 тысяч.
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