Мир души, иллюзии и совершенство сознания

14 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Беги, девочка, ты теперь под прицелом, подпиндосники тебе этого не простят. А за правду спасибо от всех неравнодушных...Киевская теледива...
  • Светлана Петрова
    Они 30 лет унасекомивали, не вышло, и мы живем согласно нашего мировозрения, ничего не выйдетНа Западе нашли с...
  • Анатолий
    У меня один вопрос, почему Алла не в тюрьме? Может потому, что ФСИН боится того, что Алла тюрьмы скупит.ЧИСТО ФИЗИЧЕСКОЕ ...

Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

Прибывшая в ДНР Диана Панченко, ранее работавшая в Киеве ведущей на закрытых ещё до СВО телеканалах олигарха Виктора Медведчука, через пару дней молчания опубликовала документальную ленту, основанную на свидетельствах жителей Донецка и Мариуполя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх