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РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З. Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».

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