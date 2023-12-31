Прокуроры поздравляют жителей Тверской области с Новым годом

С наступающим Новым годом жителей Тверской области поздравили Олег Рузаев, Мария Гагарина, Валерий Клименченко и Андрей Ваколюк — прокуроры Центрального, Заволжского Пролетарского районов Твери и исполняющий обязанности прокурора Московского района.
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