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В свете обнародованного пресс-службой МО поручения Министра обороны (цитирую)

В свете обнародованного пресс-службой МО поручения Министра обороны (цитирую) в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин» 87-го отдельного стрелкового полка, хочу отметить следующие моменты.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Если это не фейк, то очень грустно, ждём новую элиту с фронта, а придут &quot; лояльные&quot; специалисты- организаторы &quot;мясных &quot; штурмов, очковтиратели и новые коррупционеры, досадно, а мы их ждём, надеясь о помощи с мигрантами. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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15 час.
Владимир Чуприянов
Это не фейк!! Постарайся найти предсмертное видео &quot;Гудвина&quot; и &quot;Эрнеста&quot; . Они там рассказывают почему их послали в штурмовую группу , и почему они стали неугодны командованию . Помимо бездарного командования, там ещё и есть элементы наркотиков , и откровенного вредительства . Когда командованию сообщали о разведанных целях - они ничего не предпринимали для их уничтожения . А когда бплашники стали возмущаться - их послали в мясной штурм . и они естественно замолчали НА ВСЕГДА !! https://yandex.ru/video/preview/11923313126105120592
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14 час.
Вячеслав Денисов
Бездарное и коррумпированное верховное руководство насадило бездарных «настоящих полковников», которые воспитаны на Жуковской системе «я начальник-ты дурак» и которые до СВО рассчитывали не воевать, а пополнять свой карман любыми средствами! Чистить надо не только верхушку МО!
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13 час.

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