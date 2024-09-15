В свете обнародованного пресс-службой МО поручения Министра обороны (цитирую)

Если это не фейк, то очень грустно, ждём новую элиту с фронта, а придут " лояльные" специалисты- организаторы "мясных " штурмов, очковтиратели и новые коррупционеры, досадно, а мы их ждём, надеясь о помощи с мигрантами. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!

Владимир Чуприянов

Это не фейк!! Постарайся найти предсмертное видео "Гудвина" и "Эрнеста" . Они там рассказывают почему их послали в штурмовую группу , и почему они стали неугодны командованию . Помимо бездарного командования, там ещё и есть элементы наркотиков , и откровенного вредительства . Когда командованию сообщали о разведанных целях - они ничего не предпринимали для их уничтожения . А когда бплашники стали возмущаться - их послали в мясной штурм . и они естественно замолчали НА ВСЕГДА !! https://yandex.ru/video/preview/11923313126105120592