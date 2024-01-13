Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы, сообщил телеканал CBS. Они выгнали из района представителей федеральной пограничной службы.
CBS: нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы вместо федслужбы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Странно: "нацгвардия Техаса" - у НИХ ТАМ в каждом штате своя нацгвардия, что-ли? Мы собезьянничали у НИХ эту самую "гвардию", развалив свои внутренние войска. Теперь будем в каждой области СВОИ подразделения этой "гвардии без заслуг" тоже создавать? - копировать - так уж копировать всё и во всём...Только на это и способны
Ответить
19 час.
Александр Ткаченко
В России это раньше называлось Жандармерия.
Ответить
13 час.
Виктор Луговой
Ну да. Жандармерия, гуардиа сивил, карабиниери... Внутренняя или гражданская гвардия.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии