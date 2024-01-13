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CBS: нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы вместо федслужбы

CBS: нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы вместо федслужбы

Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы, сообщил телеканал CBS. Они выгнали из района представителей федеральной пограничной службы.

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Комментарии
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В
Владимир
Странно: &quot;нацгвардия Техаса&quot; - у НИХ ТАМ в каждом штате своя нацгвардия, что-ли? Мы собезьянничали у НИХ эту самую &quot;гвардию&quot;, развалив свои внутренние войска. Теперь будем в каждой области СВОИ подразделения этой &quot;гвардии без заслуг&quot; тоже создавать? - копировать - так уж копировать всё и во всём...Только на это и способны
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19 час.
Александр Ткаченко
В России это раньше называлось Жандармерия.
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13 час.
Виктор Луговой
Ну да. Жандармерия, гуардиа сивил, карабиниери... Внутренняя или гражданская гвардия.
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8 час.

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