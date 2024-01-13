CBS: нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы вместо федслужбы

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Владимир

Странно: "нацгвардия Техаса" - у НИХ ТАМ в каждом штате своя нацгвардия, что-ли? Мы собезьянничали у НИХ эту самую "гвардию", развалив свои внутренние войска. Теперь будем в каждой области СВОИ подразделения этой "гвардии без заслуг" тоже создавать? - копировать - так уж копировать всё и во всём...Только на это и способны