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Получать пенсии и соцвыплаты с 1 июля можно только на карту "Мир"

Получать пенсии и соцвыплаты с 1 июля можно только на карту "Мир"

Прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, стартует в России.

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