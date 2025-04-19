Свободу талибам! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Свободу талибам!
Комментарии
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Evgenija Palette
И тоже с недоносками...
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16 час.
Юрий Ильинов
Родоплеменная система сложилась в результате тысячелетней эволюции. Давайте сравним её с тем бедламом. который нынче. Выживем ли мы?
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14 час.
Геннадий Свешников
Всё верно,нам не нужны ваши родовые племена Афганского Эмирата и наши правила Российской Империи всегда были как условно,так и законно, соблюдаемо взаимоуважением всех народов мира.
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2 час.
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