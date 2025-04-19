Свободу талибам!

Родоплеменная система сложилась в результате тысячелетней эволюции. Давайте сравним её с тем бедламом. который нынче. Выживем ли мы?

Геннадий Свешников

Всё верно,нам не нужны ваши родовые племена Афганского Эмирата и наши правила Российской Империи всегда были как условно,так и законно, соблюдаемо взаимоуважением всех народов мира.