Синоптик рассказал, когда россиянам ждать устойчивый снежный покров

В ближайшее время снег если и будет выпадать, то сразу растает, а устойчивого снежного покрова в России можно ожидать к концу ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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