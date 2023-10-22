Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Коська
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Синоптик рассказал, когда россиянам ждать устойчивый снежный покров

Синоптик рассказал, когда россиянам ждать устойчивый снежный покров

В ближайшее время снег если и будет выпадать, то сразу растает, а устойчивого снежного покрова в России можно ожидать к концу ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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