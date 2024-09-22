Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ой как интересно, а Я то думаю зачем политикам, чиновникам, "народным избранникам", как главам, топ. менеджерам госко...Почему в России н...
  • Maxim
    Потому что их - нет, причём исторически с 19 века..Почему в России н...
  • Владимир Петров
    Ободрать татуировку - и вся недолга.В Иркутске перед ...

Подразделение БпЛА «Южной» группировки войск нанесло удар по укрытию украинских националистов на Донецком направлении фронта

Подразделение БпЛА «Южной» группировки войск нанесло удар по укрытию украинских националистов на Донецком направлении фронта

Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс выстрелов осколочных гранатометных (ВОГов) по укрытию украинских националистов, уничтожив до отделения ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх