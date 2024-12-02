Новый год в Крыму — семейный, теплый, душевный праздник

Новый год в Крыму — семейный, теплый, душевный праздникЧтобы как можно больше потенциальных гостей узнали, что предлагает полуостров во время длинных праздничных выходных, в информационном павильоне парка «Зарядье» провели «Дни Республики Крым в Москве».