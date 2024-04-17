Вода из реки Ишим подходит к дамбам тюменского села Казанское

Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим, сообщила глава района Татьяна Богданова.
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