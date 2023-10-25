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Царьград

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ЮНИСЕФ: в секторе Газа погибли 2,3 тысяч детей после эскалации конфликта

ЮНИСЕФ: в секторе Газа погибли 2,3 тысяч детей после эскалации конфликта

Газа стала свидетелем смертоносных событий, в которых погибли тысячи детей - ЮНИСЕФ.Согласно представленной ЮНИСЕФ информации, в результате беспрерывных атак на Палестину там погибло 2360 человек и было ранено 5364 человека.

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