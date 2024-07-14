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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордеева о допинге Валиевой: «Считаю, что это был недосмотр тренера и врачей. Но допинг в фигурном катании не нужен»

«Как допинг может попасть к спортсмену? Это трудная тема. Конечно, может и случайно. Но я думаю, что и американцы, и канадцы.

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